Ponte Montelupo-Capraia e Limite, partono finalmente i lavori

Oggi, lunedì 23 ottobre, è una giornata trionfale per l'Empolese. Sono stati infatti consegnati i lavori per il ponte tra Fibbiana (Montelupo Fiorentino) e Capraia e Limite, un'opera da 31 milioni di euro che sarà pronta in due anni, quindi nel 2025. Il 'campo base' del cantiere a cura di Anas è in via delle Draghe, al confine tra Empoli e Montelupo. Saranno collegate le zone industriali di Montelupo e Capraia e Limite, ma un importante tratto riguarderà la frazione di Fibbiana. Il progetto, presentato dall'ingegnere Stefano Liani, prevede un ponte di 300 metri di lunghezza, con tre campate da 50 metri e la campata in acciaio principale da 150 metri. Saranno utilizzate 2.800 tonnellate di acciaio e il varo sarà innovativo, con una 'spinta' sopra l'Arno per il collegamento tra la sp106 e la ss67. Il progetto è stato finanziato principalmente dallo Stato, con un cofinanziamento importante dalla Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e dai Comuni di Empoli, Montelupo, Capraia e Limite e Vinci. Nello specifico, l’importo complessivo è di di 31,7 milioni di euro così ripartiti: Anas (12,7), Regione (3,5), Città Metropolitana (1) e Stato (12,1) tramite risorse Fsc (Fondo sviluppo e coesione) stanziate dal Cipe, che la Regione ha deciso di destinare all'intervento. A questo si aggiunge un impegno di 600mila euro ciascuno da parte dei Comuni. Alla consegna dei cantieri oggi sono stati già conseguiti gli espropri ed è già stata fatta la bonifica da eventuali ordigni bellici.

