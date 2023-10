Nasce la sede Aci di Montopoli, si trova a San Romano

Inaugurata sabato pomeriggio la delegazione Aci di Montopoli in Val d’Arno a San Romano in via Caduti dei lager.

"Siamo grati agli imprenditori che decidono di investire sul nostro territorio – ha detto il sindaco Giovanni Capecchi – in questo caso siamo particolarmente felici per questa nuova apertura perché una sede Aci vuol dire poter offrire una serie di importanti servizi ai nostri cittadini. Questa zona di San Romano, in particolare, è un luogo che negli ultimi anni sta trovando una nuova vita e una nuova destinazione commerciale. Gli sforzi della nostra amministrazione sono andati in questa direzione: trasformare un luogo di passaggio in un posto dove poter rimanere per fare una sosta, acquisti e come in questo caso, sbrigare delle pratiche. Un luogo che subirà anche delle trasformazioni grazie ai lavori alla stazione, un progetto a cui abbiamo dedicato energie e risorse. Grazie ad Aci per aver pensato a una delegazione qui a San Romano".

L’Automobile Club d’Italia ha aperto la propria sede di San Romano, sabato scorso con una cerimonia di inaugurazione molto partecipata.

"Qui i cittadini potranno sbrigare le pratiche auto, si potrà pagare il bollo, rinnovare la patente, la patente nautica e il porto d’armi – ha spiegato Emanuele Pepe di Aci Montopoli –. Questa sede coprirà tutto il territorio di Montopoli, una scelta pensata per avvicinare ancora di più i servizi offerti all’utenza".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa