Sosta a Fucecchio, Spinelli replica a Cordone: "Lasciamo mille posti gratuiti, lui promette il paese dei balocchi"

"Tutto gratis per tutti, è la solita ricetta della destra per prendere i voti. Ma chi amministra un ente sa bene che non è possibile dare servizi gratis a tutti. E anche i cittadini sono maturi e intelligenti per capire che certe sparate sono buone solo per la campagna elettorale ma che poi nessuno sarebbe in grado di attuarle". Alessio Spinelli, sindaco di Fucecchio, interviene sulla questione delle aree di sosta dopo l'ultima nota diramata dal consigliere comunale della Lega, Marco Cordone.

"Il consigliere della Lega - aggiunge Spinelli - dimostra ancora una volta di non conoscere Fucecchio e di non conoscere nemmeno com'è fatto un bilancio comunale. Parla di una fantomatica rivoluzione della sosta che non esiste. Il Comune non ha rivoluzionato proprio niente, ha soltanto affidato, come fanno tutti i comuni, ad una società privata specializzata la gestione dei parcometri e dei controlli. Quindi un servizio che verrà migliorato, anche con la possibilità di pagare tramite smartphone, e che sarà più efficiente per quanto riguarda il controllo delle auto in sosta anche nella Ztl, a tutela dei residenti, di coloro che vengono in centro per fare acquisti e di conseguenza anche dei commercianti perché i posti blu garantiscono un maggiore ricambio e quindi per le attività commerciali del paese può essere una garanzia di avere clienti che hanno la possibilità di parcheggiare vicino al proprio negozio di fiducia".

"Abbiamo adeguato i costi - aggiunge il sindaco - agli aumenti che ci sono stati in tutti i settori ma tuteleremo tutti i nostri cittadini lasciando invariato il prezzo degli abbonamenti, sia quelli generali che quelli per i residenti. Ma quello che voglio dire ai cittadini, soprattutto, è che Fucecchio continua ad essere uno dei luoghi dove i posti a pagamento sono meno rispetto ai posti totali: 350 stalli blu su un totale di 1350 posti a ridosso del centro, senza contare grandi parcheggi come Piazza Aldo Moro e Piazza Pertini, che comunque sono a poche centinaia di metri. Ci sono 1000 posti gratuiti per lasciare l'auto. Se facciamo un confronto con i comuni limitrofi ci accorgiamo che l'incidenza dei posti a pagamento a Fucecchio è bassissima. Anzi, abbiamo avuto difficoltà a fare una gara per la gestione dei parcometri perché il numero esiguo di posti a pagamento rischiava di rendere poco appetibile la gestione da parte delle aziende di settore. Chissà se il consigliere Cordone conosce questa realtà, a giudicare da quello che scrive si direbbe proprio di no. Vorrei chiedergli se nella sua "mitica" Pietrasanta, che rammenta spesso come esempio di ottima amministrazione, la sosta in centro è libera o è a pagamento?".

"Ancora una volta - conclude Spinelli - vedo che a chi si impegna per migliorare il proprio paese, cercando di renderlo più moderno ed efficiente, ma sempre facendo i conti con la realtà, si oppone una destra che vorrebbe abbindolare la gente con promesse irrealizzabili. Quello che promette Cordone è il paese dei balocchi, dove nessuno paga niente e i servizi funzionano perfettamente. Mi sembra persino offensivo per i fucecchiesi che qualcuno voglia fargli credere certe cose".

Fonte: Comune di Fucec