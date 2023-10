"Steward e hostess tra stazione e parcheggi": la proposta di Empoli in Azione

Con l’arrivo della stagione autunnale ed il conseguente accorciamento delle ore di luce durante il giorno, aumenta ulteriormente il senso di insicurezza, soprattutto in certe parti della città. Basta dare un’occhiata alle pagine di qualche social in cui si raccontano le storie cittadine e già compaiono richieste di maggior attenzione e di maggiori interventi mirati a garantire maggiore sicurezza relativamente a determinate zone come la stazione, il parcheggio dell’ospedale di Avane e altri siti. La maggior parte di queste segnalazioni provengono da donne che normalmente non hanno subito reati o violenze, ma segnalano paura, senso di insicurezza a frequentare certi luoghi soprattutto se di notte o con scarsità di luce. Come partito politico Empoli in Azione, riteniamo importante dare ascolto a questo malessere, perché riteniamo che la città debba essere vissuta da tutti e da tutte a qualsiasi orario del giorno e della notte. Molte di queste segnalazioni riguardano lavoratrici, studentesse o pendolari che in un orario che va dalle 20 alle 24, per motivi di studio o di lavoro si trovano a frequentare la stazione, molte volte non presidiata dalla Polizia Ferroviaria e con le poche attività commerciali rimaste in Piazza Don Minzoni oramai chiuse. Ecco allora che l’attraversamento di Piazza Don Minzoni o del sottopasso pedonale, oppure raggiungere l’autovettura ai parcheggi li vicini, divengono momenti vissuti con ansia e paura. Sono sensazioni o emozioni che vanno comprese, a cui va data risposta. Per questo motivo suggeriamo alla nostra Amministrazione Comunale, di concerto con le Forze di Polizia presenti sul territorio e coinvolgendo in questo progetto le associazioni di volontariato, di valutare l’istituzione (come già accade in alcuni paesi stranieri) di un servizio di steward e hostess in questi luoghi. Si potrebbe ipotizzare, ogni sera dalle ore 20 alle 24.00, di far essere presenti alla stazione 3 o 4 volontari in divisa delle numerose associazioni di volontariato (negli Stati Uniti questi servizi normalmente vengono svolti da personale delle forze dell’ordine in pensione) che resterebbero a disposizione per accompagnare le persone che avessero necessità di attraversare la strada fino a luogo sicuro o di essere accompagnate al parcheggio. Il compito di questi steward e hostess non è e non deve essere quello di effettuare ronde o interventi di pubblica sicurezza, ma bensì di offrire sicurezza a chi ne fa richiesta. Questo personale di presidio nelle suddette aree potrebbe inoltre evidenziare eventuali situazioni di pericolo o di generico e giustificato sospetto alle Forze dell’Ordine, con le quali potrebbe essere pensata la creazione di un canale di contatto preferenziale, per evidenti ragioni.

Empoli in Azione