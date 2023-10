Temporali forti attesi su tutta la Toscana, emessa allerta arancio

Allerta meteo di codice arancione su tutta la Toscana ad eccezione del Sud e dell'Ovest della regione (Arezzo-Grosseto) per la giornata di domani, martedì 24 ottobre, per piogge forti. In particolare dalle 6 alle 11 di domani è previsto il codice giallo, dalle 11 alle 24 quello arancione. Il resto della regione avrà comunque allerta meteo gialla. Codice giallo per rischio idraulico nell'estremo nord, in Lunigiana

Stando alle previsioni, si dovrebbe avere un temporaneo aumento della pressione e un nuovo peggioramento delle condizioni meteo dalla serata di lunedì, già a partire dalle zone più a nord-ovest.

Per quanto riguarda le precipitazioni, domani (martedì) si dovrebbe assistere a un marcato peggioramento, già nel corso della notte, con anche fenomeni temporaleschi forti. La pioggia e i temporali persisteranno tutta la giornata di domani e si parla di un miglioramento nelle prime ore della notte di mercoledì. Il vento è in rinforzo già dalla giornata di oggi (lunedì) ed è di Scirocco.