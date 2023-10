Tenta di rubare in un distributore all'ospedale di Careggi, poi fugge via

Nella notte scorsa, intorno a mezzanotte, un individuo è stato scoperto da guardie di sicurezza mentre cercava di forzare un distributore automatico di cibo in un padiglione dell'ospedale di Careggi a Firenze. Dopo aver forzato l'ingresso del padiglione dedicato alla medicina sportiva, l'uomo ha tentato di aprire il distributore di merendine con un utensile elettrico, ma è stato interrotto dalle guardie di sicurezza. L'individuo è riuscito a fuggire dalla scena, abbandonando l'attrezzo da scasso. La polizia è intervenuta sul posto e ha individuato uno scooter sospetto, su cui sono attualmente in corso indagini. Nel bauletto dello scooter sono stati trovati alcuni dischi di ricambio per lo strumento utilizzato nell'azione criminosa.