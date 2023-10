Torna "A scuola d'arte nei musei", le opere si raccontano alle famiglie

Un percorso di avvicinamento e di interpretazione dell’arte attraverso l’immenso patrimonio dei Musei Civici Fiorentini e di Palazzo Medici Riccardi. Torna una nuova edizione di A scuola d’arte nei musei il format di mediazione a cura di MUS.E, sviluppato in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Firenze e rivolto agli adulti e ai bambini con le loro famiglie, che si intreccia alle collezioni dei musei cittadini per proporre un percorso formativo sulle tecniche e sui linguaggi artistici.

Il calendario di incontri autunnali, in partenza il 28 ottobre, si intitola Grafica e stampa: un viaggio nei secoli ed è centrato sulle opere di due mostre temporanee: Depero. Cavalcata fantastica, mostra sull’estroso artista futurista in corso a Palazzo Medici Riccardi, e Giovanni Stradano. Le più strane e belle invenzioni del mondo, dedicata all’artista cinquecentesco Giovanni Stradano, che partirà al Museo di Palazzo Vecchio a novembre. Gli appuntamenti inviteranno infatti a sperimentare tecniche diverse legate al mondo della grafica, dal collage materico all’incisione “a puntasecca”, attraversando i secoli della storia dell'arte.

Nei primi quattro incontri - a Palazzo Medici Riccardi, il 28 ottobre, il 4, 11 e 18 novembre - i partecipanti potranno scoprire la potenza comunicativa di Fortunato Depero (1892-1960), grande artista del Novecento, brillante designer e scenografo, apprezzandone le opere esposte ed esplorandone lo stile grafico attraverso la pratica di attività artistiche.

I successivi incontri si svolgeranno a Palazzo Vecchio (25 novembre, 2 e 16 dicembre) e saranno centrati sulla figura di Giovanni Stradano (1523-1605), poliedrico artista fiammingo che fu attivissimo alla corte di Cosimo I de’ Medici: ogni incontro sarà costituito da una prima parte in mostra, seguita da un’attività artistica legata alle tecniche dell’incisione. Gli incontri saranno condotti da Giulia Argentino, Marion Gizard, Francesca Bologna e Marco Salvucci, "maestri d’arte" MUS.E.

I materiali artistici, forniti durante gli incontri, sono messi a disposizione da F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini.

Ecco le date previste: l'appuntamento è alle ore 11 per le famiglie con bambini dagli 8 ai 12 anni (durata 2h); alle ore 15 per i giovani e gli adulti (durata 2h30).

28 ottobre: Depero: stile e segno grafico, Palazzo Medici Riccardi

4 novembre: Il colore nel linguaggio di Depero, Palazzo Medici Riccardi

11 novembre: Ispirati alle tarsie in panno, Palazzo Medici Riccardi

18 novembre: Design e pubblicità: creare un'affiche, Palazzo Medici Riccardi

25 novembre: Stradano e l'incisione: il disegno a tratteggio, Palazzo Vecchio

2 dicembre: Il lavoro su lastra a puntasecca, Palazzo Vecchio

16 dicembre: La stampa a torchio, Palazzo Vecchio

Si proseguirà a inizio 2024 con un nuovo programma di incontri sulla pittura a olio, distribuito fra il Museo Novecento e il Museo Stefano Bardini.

Gli appuntamenti per le famiglie sono destinati tanto ai bambini quanto ai loro accompagnatori.

Si ringraziano per il prezioso supporto: GIOTTO, love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, Aquila Energie, Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, Unicoop Firenze.

Costi per ciascun incontro:

· Palazzo Medici Riccardi: l’attività ha un costo di €2 (residenti città metropolitana di Firenze) o di €4 (non residenti città metropolitana di Firenze) in aggiunta al costo del biglietto d’ingresso (intero museo + mostra €10, ridotto 18-25 anni e studenti universitari €7, gratuità: 0-17 anni; guide turistiche abilitate; giornalisti accreditati; disabili e loro accompagnatori; membri ICOM, ICOMOS e ICCROM).

· Palazzo Vecchio: l’attività ha un costo di €2,50 (residenti città metropolitana di Firenze) o di €5 (non residenti città metropolitana di Firenze), mentre è gratuita per i possessori della Card del Fiorentino (nel limite delle tre attività annuali), in aggiunta al costo del biglietto d’ingresso (intero museo + mostra €17,50, ridotto 18-25 anni e studenti universitari €15, possessori Card del fiorentino €5, gratuità: 0-17 anni; guide turistiche abilitate; giornalisti accreditati; disabili e loro accompagnatori; membri ICOM, ICOMOS e ICCROM).

In entrambi i musei è attiva la riduzione 2x 1 soci Unicoop Firenze, presentandosi in coppia alla biglietteria.

La prenotazione è obbligatoria. È possibile prenotarsi a più appuntamenti.

Per prenotare gli incontri in Palazzo Vecchio: 055-2768224 info@musefirenze.it

Per prenotare gli incontri in Palazzo Medici Riccardi:055-2760552 info@palazzomediciriccardi.it

