Trekking urbano a Vinci, una domenica alla scoperta del borgo

Tre chilometri, un leggero tratto in salita, ma nel complesso una camminata piacevole e agevole. È il programma della 20ª edizione della Giornata nazionale del trekking urbano, che a Vinci è curata dalla Pro Loco e che si terrà domenica 29 ottobre, con il ritrovo alle 10.30 davanti all’ufficio turistico, in Via Montalbano 6, a Vinci.

La Pro Loco aderisce alla 20ª Giornata nazionale del trekking urbano, organizzata dal Comune di Siena, e vi aspetta insieme a Luca Melani e Dario Spinelli, guide eccezionali di questo percorso vinciano, che si chiuderà al parco Acquaria con una degustazione di vini locali selezionati per l'occasione.

Fonte: Pro Loco Vinci - Ufficio stampa