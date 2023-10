Al PalaBetti il primo derby stagionale: l'Abc Solettificio Manetti ricve l'Etrusca

A distanza di sette giorni l’Abc Solettificio Manetti torna davanti al proprio pubblico per il primo derby stagionale. Domenica 29 ottobre, alle ore 18, i gialloblu ospitano l’Etrusca San Miniato per la quinta giornata di serie B Interregionale (arbitri Luchi di Prato, Posarelli di Grosseto).

Una gara che aprirà una settimana impegnativa, con il turno infrasettimanale che vedrà i gialloblu far visita ad Arezzo mercoledì 1 novembre, per poi tornare al PalaBetti domenica 5 contro Serravalle. Quella che arriva al quinto turno sarà una sfida particolarmente delicata per l’Abc, spinta dall’impellente necessità di sbloccarsi e portare a casa i primi due punti di questo avvio di stagione tutto in salita.

“Dobbiamo vincere, senza troppi giri di parole – commenta coach Walter Angiolini -. Adesso è necessario incanalare le energie esclusivamente verso quello che possiamo e dobbiamo fare in campo, senza pensare a nient’altro che possa rappresentare un alibi. San Miniato è una rivelazione solo per chi si limita ad una valutazione superficiale, perché ha un roster giovane ma ricco di qualità, atletismo e fisicità, oltre ad essere una realtà che lavora in un certo modo da anni. Sappiamo quindi che sarà durissima, così come siamo consapevoli del fatto che lo sarà per l’intera stagione. L’unica certezza che ho, e che abbiamo, è quella di scendere in campo per dare il massimo, e anche di più”.

A separare l’Abc di coach Angiolini dai primi due punti stagionali, ecco dunque l’Etrusca di coach Gabriele Martelloni, al suo primo anno alla guida del sodalizio biancorosso e di una squadra che, accanto ai confermati Capozio, Bellachioma, Bellavia e Speranza, in estate ha portato sotto la rocca cinque innesti giovani ma di qualità. A partire da Marco Menconi in cabina di regia, classe 2002, proveniente dalle fila della Mens Sana Basketball, al quale si affiancano gli esterni Lorenzo Lovato, classe 2001, ex Desio in serie B, e Ikor Jovanovic, classe 2002, che dopo il percorso nel settore giovanile dell’Aquila Basket Trento è reduce dalle ultime due stagioni al piano di sopra in maglia Borgomanero e Casale Monferrato. Nel reparto lunghi, invece, da segnalare gli arrivi del centro senegalese Benjamin Ndour, di 203 cm, con importanti trascorsi a Forlì in cui è stato aggregato anche alla serie A2, e l’ala Francesco Cravero, classe 2003, nelle ultime due stagioni in forza ad Alba in serie B. Un’Etrusca che naviga a quota 4 punti grazie alle due pesanti vittorie esterne conquistate sul parquet della Virtus Siena (85-87) e dello Spezia Basket Club (65-75), a fronte delle due sconfitte casalinghe subite in volata per mano di Use Basket (65-69) e Olimpia Legnaia (81-87).

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino