Botte in un locale a Castiglioncello, due denunce

Due 24enni sono stati denunciati per lesioni personali aggravate e favoreggiamento. Le indagini di carabinieri partono da quanto avvenuto a Castiglioncello (Livorno) ad agosto. Un 19enne, per una lite per futili motivi in un locale, era stato colpito al volto riportando lesioni guaribili in venti giorni. A seguito di querela presentata dalla vittima, i militari hanno svolto indagini che hanno portato all’identificazione dei soggetti coinvolti ed in particolare i carabinieri hanno riscostruito che, nel corso del diverbio, l’autore del gesto violento è intervenuto colpendo con un pugno il malcapitato ma nel corso delle indagini, su specifica richiesta, ometteva sia di riferire la circostanza di aver allertato il conoscente sia, verosimilmente nel tentativo di “coprire” l’amico, di fornirne il nominativo e pertanto è stato deferito in stato di libertà per il reato di favoreggiamento personale mentre l’autore materiale dovrà rispondere di lesioni personali aggravate.