Debuttano le ragazze del Basket Castelfiorentino

Tutto pronto per l’esordio ufficiale. Dopo il turno di riposo alla prima giornata, le ragazze del Basket Castelfiorentino si apprestano ad intraprendere la nuova avventura nel campionato di serie C Femminile. Domani, sabato 28 ottobre, alle 19.30, faranno visita alla Pallacanestro Femminile Viareggio, reduce dalla vittoria sul parquet di Montecatini (arbitro Salvo di Pisa).

"Ci accingiamo ad iniziare un campionato in cui, a livello di gruppo-squadra, l’obiettivo principale sarà quello di inserire le più giovani all’interno delle rotazioni e proseguire il percorso di crescita del gruppo storico – ha spiegato coach Gianni Lazzeretti fin dal suo primo allenamento in gialloblu -. Per quanto riguarda i risultati e la classifica, invece, non vogliamo porci né obiettivi né limiti: scenderemo in campo per dare il massimo ogni settimana".

Sempre domani, ma alle 21, in campo anche il Gialloblu Castelfiorentino, impegnato nella terza giornata del campionato di Divisione Regionale 2. A distanza di sette giorni, i ragazzi di Dario Chiarugi torneranno al PalaBetti per ospitare il Basket La Crocetta (arbitri Borselli di Firenze, Vannini di Pontassieve). Reduci dalle due vittorie ai danni di Grosseto e Impruneta, i gialloblu andranno dunque in cerca del terzo acuto consecutivo per confermare le buone indicazioni emerse nelle prime due uscite stagionali.

Fonte: Abc Castelfiorentino