Elezioni Capraia e Limite, la lista 'Impegnarsi' si ripresenta nel 2024

Doveroso è un ringraziamento a tutti i cittadini che ci hanno sostenuti permettendoci di essere presenti da dieci anni nel Consiglio Comunale di Capraia e Limite. Grazie a questo consenso abbiamo avuto l'opportunità di produrre un intenso lavoro nel tessuto sociale della nostra comunità, vicini ai cittadini, spesso sollecitati da essi, producendo decine di interrogazioni e mozioni consiliari, toccando tutte le problematiche legate al nostro territorio.

La nostra è stata una opposizione seria, costruttiva, a volte dura, ma il nostro agire ha sempre cercato di essere da stimolo per l'Amministrazione Comunale. "Impegnarsi per Capraia e Limite" è una forza Civica Progressista e Ambientalista, radicata nel nostro comune, attenta ai bisogni dei cittadini e animata alla base da valori quali i diritti alla persona, l'agire quotidiano per la Pace, l'Antifascismo.

Tra qualche mese si concluderà la legislatura e verranno rinnovati gli organi istituzionali. Noi saremo presenti, forti del buon lavoro prodotto in questi anni e del crescente consenso, ma anche disponibili a un confronto serio e trasparente con chi condivide i nostri valori (prima citati), mantenendo e proseguendo, a livello locale, il percorso delle cose fatte bene in questi anni, ma pretendendo un cambio di passo su quelle che secondo noi sono state le criticità emerse nel nostro Comune in questi anni, il tutto in una visione lungimirante di quella che dovrà essere la nostra comunità nel futuro.

Solo con questo impegno potrà essere possibile una convergenza programmatica La competenza, esperienza insieme all'amore per il proprio territorio dovrà essere il motore trainante nell'amministrare i prossimi anni mettendo al centro i bisogni, il benessere e la qualità della vita dei nostri cittadini.

Fonte: Claudio Ometto, Impegnarsi per Capraia e Limite