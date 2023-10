Florence Ambassador, i 19 nomi per cui Firenze dovrebbe andare fiera

L’immunologa pediatrica Chiara Azzari, il presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, Andrea Ungar, il Direttore dell'Unità di Reumatologia del Meyer, Gabriele Simonini, l'imprenditrice Anna Rita Bonamici, fondatrice di OIC Group: sono questi alcuni dei 19 “ambasciatori di fiorentinità” premiati nel corso della settima edizione del “Florence Ambassador”, la manifestazione che si è svolta giovedì 26 ottobre, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, promossa dal Comune di Firenze, in collaborazione con Destination Florence Convention & Visitors Bureau, Firenze Fiera e Camera di commercio, per celebrare i successi della meeting industry fiorentina degli ultimi mesi. Personalità eccellenti del mondo accademico, scientifico e congressuale, che con il loro lavoro hanno contribuito a far assegnare alla città eventi di grande spessore. Solo nel 2023, grazie ad un gioco di squadra tra Firenze Convention Bureau e Firenze Fiera, il capoluogo toscano si è aggiudicato 12 congressi internazionali di alto profilo, che si svolgeranno tra il 2024 e il 2028, per un impatto economico complessivo stimato in circa 28 milioni di euro e oltre 15mila partecipanti attesi, a riconferma della grande attenzione della città per la promozione di un turismo di qualità. L’edizione di quest’anno è stata inoltre la più partecipata di sempre, a riprova della grande attenzione della comunità accademico-scientifica nei confronti della manifestazione.

I PREMIATI. Tra i premiati nomi che arrivano dall'università, dalla ricerca, dalle aziende ospedaliere, dalle imprese, dal giornalismo e dai congressi. Tra questi, l’immunologa Chiara Azzari, professoressa ordinaria di pediatria dell’Università di Firenze e Direttrice Clinica Pediatrica e Immunologia Pediatrica all’ospedale pediatrico Meyer, punto di riferimento per il mondo dell’immunologia pediatrica, con un'importante visibilità durante il periodo della pandemia per la sensibilizzazione sul tema della vaccinazione dei bambini; Gabriele Simonini, professore associato di pediatria dell’Università di Firenze e Direttore dell'Unità di Reumatologia del Meyer, che nel 2020 ha contribuito a salvare la vita a un 12enne ridotto in fin di vita a causa delle complicazioni del Covid-19; Andrea Ungar, professore ordinario di geriatria all’Università di Firenze e Direttore di geriatria e terapia intensiva geriatrica all’Ospedale Universitario di Careggi, oltre che presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), che ha contribuito a portare a Firenze il congresso di settore, nel 2027, al quale prenderanno parte oltre 3000 professionisti da tutto il mondo.

Premiati inoltre il professore associato in Malattie Odontostomatologiche presso l’Università Vita e Salute San Raffale di Milano e direttore del reparto di Parodontologia del San Raffaele Massimo De Sanctis, professor Andrea Paci, presidente della Scuola di Economia e Management Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DiSEI) dell’Università degli Studi di Firenze, la ricercatrice in Economia e Gestione delle Imprese Sara De Masi, la professoressa di Urbanistica Valeria Lingua, il professore ordinario di Microbiologia generale dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Firenze Duccio Cavalieri, la fisica Flavia Groppi, Presidente dell'International Nuclear Chemistry Society – INCS, Chiara Tesi, professore ordinario di Fisiologia dell’Università degli Studi di Firenze, Marco Linari professore ordinario di Fisiologia dell’Università degli Studi di Firenze, Barbara Colombini, professore associato di Fisiologia dell’Università degli Studi di Firenze, Paolo Limoli, medico chirurgo specialista in Oftalmologia e Direttore scientifico del Centro Studi Ipovisione di Milano, Gianni Virgili, professore ordinario di Malattie dell’apparato visivo presso l’Università degli Studi di Firenze nonché Direttore Medico Oftalmologia, responsabile S.C. Ottica Fisiopatologica presso l’ospedale di Careggi, Roberto Livi, professore onorario di Fisica Teorica dell’Università degli Studi di Firenze e Presidente della Società Italiana di Fisica Statistica (SIFS), Lucilla De Arcangelis, professore ordinario di Fisica Teorica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Raffaella Burioni professore ordinario di Fisica Teorica dell’Università di Parma nonché Vicepresidente Società Italiana Fisica Statistica SIFS, Anna Rita Bonamici, fondatrice di OIC Group che ha ricevuto il premio alla carriera.

Un riconoscimento speciale anche a Mark Fehrs Haukohl, Presidente della Haukhol Family Collection e Cofondatore del Medici Archive Project, vasto archivio d’arte sulla famiglia Medici, i primi veri “Ambassador” di Firenze nel mondo.

I commenti

"Fin da subito la nostra Amministrazione ha creduto nel congressuale come leva d’investimento sul turismo di qualità - ha spiegato l’Assessore al commercio, attività produttive, fiere e congressi, Giovanni Bettarini. - Firenze è una città che vive grazie alle idee e alla capacità di immaginare il futuro ed esserne ambasciatori è sicuramente un motivo d’orgoglio. La nostra volontà è di accrescere ulteriormente il grande patrimonio di competenze che abbiamo sul congressuale, attraverso la costituzione di una Fondazione che potenzierà l’esperienza dell’attuale Convention Bureau dotandolo di nuovi strumenti necessari alla promozione di un turismo sostenibile".

"Le eccellenze che abbiamo celebrato hanno deciso di dedicare tempo e fatica a Firenze, per restituire qualcosa alla città, regalandole un’occasione di cultura, ricchezza e sapere - ha affermato Jacopo Vicini, presidente di Destination Florence Convention & Visitors Bureau. - Oggi li ringraziamo, con la speranza che tanti altri seguano il loro esempio. Come Destination Florence stiamo lavorando per completare la trasformazione in una Fondazione che ci permetterà di crescere ed essere pronti ad affrontare nuove sfide, consapevoli che il settore congressuale continuerà ad essere centrale per un turismo sostenibile e di qualità. Lo faremo con un lavoro di squadra, insieme a tutto il sistema città, dal Comune, all'Università, a Firenze Fiera, alla Camera di Commercio e a tutte le realtà che compongono il mondo fiorentino".

"Questo premio esprime una profonda riconoscenza della città nei confronti di coloro che si impegnano a promuoverla e valorizzarla nel mondo - ha spiegato il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini. - Il nostro impegno è quello di investire sempre maggiori risorse nell’attività dei congressi e crediamo che il percorso intrapreso dal Convention Bureau e da Firenze Fiera, attraverso la ricapitalizzazione ed un sistema di alleanze, sia la strada giusta per interpretare con successo le sfide del futuro".

Giunto alla settima edizione, il Florence Ambassador Award è promosso dal Comune di Firenze, in collaborazione con Destination Florence Convention & Visitors Bureau, Firenze Fiera Congress and Exhibition Center e Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il supporto di OIC Group. Un evento prestigioso pensato per ringraziare, figure di spicco in ambito accademico e scientifico che hanno contribuito al successo della meeting industry fiorentina.

Fonte: Ufficio Stampa