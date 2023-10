Il 31 ottobre all’Auditorium CTO Careggi torna l’Open Day della Prevenzione

Torna il 31 ottobre l’Open Day della Prevenzione, prima edizione dopo il Covid, terza da quando l’evento, organizzato dal dipartimento della Prevenzione della Asl Toscana centro, ha preso il via per la prima volta nel 2018 con la sua portata di idee, proposte e confronti per innovare e rendere sempre più efficaci gli interventi di prevenzione a tutela della salute pubblica.

In un momento di così grave difficoltà per il servizio sanitario nazionale la prevenzione, nonostante la “lezione” della pandemia, rischia di restare schiacciata dalle difficoltà di finanziamento. Da qui la volontà di reagire rilanciandone la capacità di intervento, puntando sull’impegno e la creatività dei propri operatori.

“Presentiamo, miglioriamo, innoviamo la prevenzione” è il claim con cui la terza edizione porterà alla sfida la mattina del 31 ottobre presso l’Auditorium del CTO di Careggi (Largo Palagi 1, Firenze), sei progetti innovativi che sono il risultato di un lungo percorso di incontri e selezioni, durati quasi un anno, che ha coinvolto tutto il personale del Dipartimento.

Grazie a una serie di confronti aperti che si sono svolti in tutte le sedi territoriali, sono stati messi a punto 18 progetti innovativi, da cui tramite il voto dei partecipanti al Pre Open Day lo scorso 21 giugno sono stati selezionati i 6 progetti finalisti che saranno sottoposti al giudizio della platea e di un’apposita giuria.

L’iniziativa, condotta dalla giornalista Carlotta Romualdi, sarà aperta con i saluti del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e dell’assessore al diritto alla salute e sanità, Simone Bezzini, a cui seguirà quello del direttore della Asl Toscana centro, Valerio Mari. Seguirà una breve illustrazione della giornata e saranno quindi presentati i sei progetti in competizione. L’incontro a cui a oggi si sono già iscritti più di 200 partecipanti, è pubblico e vedrà la presenza di rappresentanti delle Istituzioni, operatori socio sanitari, cittadini ed esponenti del modo della scuola e del mondo del lavoro.

Nella parte conclusiva della mattina la giornalista Ilaria Ulivelli intervisterà il direttore della sanità regionale Federico Gelli e il Professore Walter Ricciardi sul futuro della sanità pubblica e della prevenzione collettiva.

Le conclusioni saranno affidate al direttore del dipartimento della prevenzione, Renzo Berti, che provvederà alla proclamazione del vincitore.