Lavoro: Geofor cerca operatori ecologici, ecco come fare domanda

Geofor sta cercando addetti e addette alla raccolta porta a porta e allo spazzamento strade. L'avviso è valido fino alle ore 13 di lunedì 6 novembre. L'avviso è stato pubblicato sul sito ufficiale dell'azienda con sede a Pontedera. Il bando per operatore ecologico vedrà anche la formazione di una graduatoria da cui l'azienda potrà attingere in futuro in caso di ulteriori necessità. Si ricorda che al fine della partecipazione alla selezione è richiesto il possesso della patente di guida B.

Tre sono i passi necessari per presentare la propria candidatura:

- Inserire i dati nella domanda di partecipazione. Una volta confermati i dati, scaricare la domanda in formato pdf

- Stampare la domanda, firmarla e scansionarla

- Inviare la domanda di partecipazione assieme agli altri allegati richiesti, ossia Documento Identificativo, Patente di Guida, Ricevuta del versamento del contributo di selezione (10 euro=,

Eventuale scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’impiego.

La prova scritta verrà svolta online e riguarderà temi come il codice stradale, la sicurezza sul posto di lavoro e altre questioni. Poi seguiranno le due prove pratiche: una di guida e una fisica.