Museo del Bargello: chiude per riallestimento la Sala delle Maioliche, si amplia l'orario

Chiude (temporaneamente) una sala e il museo offre aperture prolungate e straordinarie nei mesi di dicembre e gennaio. Succede al Museo Nazionale del Bargello, dove la Sala delle Maioliche chiuderà per il riallestimento – proseguendo così i lavori straordinari per il Grandi Progetti per i Beni Culturali – a partire dal 6 novembre, fino al completamento dei lavori ad aprile 2024.

Il progetto di riallestimento della Sala delle Maioliche del Bargello, che ospita una delle più importanti collezioni di questi preziosi manufatti, è realizzato dallo studio di architettura Guicciardini & Magni e curato da Marino Marini – funzionario del Museo Nazionale del Bargello – e prevede il ripensamento del percorso espositivo, migliorando le modalità di conservazione, valorizzazione e fruizione delle opere grazie all’ausilio di speciali vetrine dotate di cristalli antiriflesso e controllo del microclima, oltre a nuovi apparati didattici in italiano e inglese.

Alla chiusura temporanea della sala fa da contraltare l’apertura prolungata del museo nelle giornate di venerdì 1, 8, 15, 22 e 29 dicembre 2023 e venerdì 5 gennaio 2024, con orario continuato dalle ore 8,15 alle ore 18,50 (anziché dalle 8:15 alle 13:50). Inoltre, il museo sarà straordinariamente aperto martedì 26 dicembre 2023, giornata di chiusura ordinaria settimanale del Museo, dalle ore 8,15 alle ore 18,50.