Rubata in zona piazza Ferrucci, bicicletta recuperata dalla municipale e riconsegnata al proprietario

Aveva pubblicato un annuncio su una nota piattaforma social per ritrovare la sua bicicletta rubata. Mercoledì la bella notizia: la bici era stata recuperata dalla Polizia Municipale. È finita bene la vicenda di un residente della Provincia al quale, una quindicina di giorni fa, era stata rubata una bicicletta da una rastrelliera in zona piazza Ferrucci. Mercoledì la Polizia Municipale ha fermato un 20enne straniero nell’area delle Cascine a bordo di una bicicletta di cui non ha saputo spiegare la provenienza. Si trattava proprio della bicicletta il cui furto era stato segnalato sulla piattaforma. E proprio grazie a un controllo dei social la Polizia Municipale è risalita al proprietario che ha già preso in consegna la bicicletta. Per il giovane è scattata la denuncia per ricettazione.