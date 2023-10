La scuola a La Scala cerca uno spazio polivalente, bando del Comune per immobili vicini

Serve uno spazio polivalente per la scuola elementare di La Scala a San Miniato, il Comune cerca immobili da affittare, raggiungibili a piedi e in sicurezza. La delibera di giunta di ieri, giovedì 26 ottobre, ha dato il via alla ricerca.

Si cerca un immobile con la possibilità di affitto annuo non oltre i 12mila euro. Per tale scopo è stato predisposto un avviso per la manifestazione di interesse. I requisiti minimi sono la vicinanza non oltre i 500 metri dal plesso di via Genova e la destinazione d'uso come scuola o uffici. In caso di diversa destinazione catastale, la modifica deve essere fatta a spese del proprietario.

La superficie minima sarà di minimo 90 mq, con almeno due servizi igienici, accessibile a persone con disabilità e con i servizi pronti all'allaccio. Altri criteri costituiranno premialità per il punteggio finale: edificio senza vincoli architettonici, di più recente costruzione, con impianto di condizionamento e infissi e serramenti antifurto.

L'immobile dovrà essere disponibile dal 7 gennaio con un contratto di 6 anni, rinnovabile. I partecipanti avranno 15 giorni per presentare la domanda corredata dalla documentazione richiesta. Tutte le info sono disponibili qui.