Ha sputato e rivolto insulti verso la sinagoga di via Farini a Firenze. Un 57enne è stato denunciato per offese a una confessione religiosa. Il fatto risale al 25 ottobre. I carabinieri del Norm di Firenze sono riusciti a identificare l'uomo anche grazie alle telecamere di videosorveglianza. Gli addetti alla vigilanza della sinagoga erano stati i primi a notare i gesti dell'uomo, che stava passando in auto.