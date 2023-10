Trovato in casa con 40 g tra cocaina e marijuana, arrestato a Empoli

Trovato in casa a Empoli con 40 g di droga e 700 euro ritenuti provento di spaccio. La polizia ieri pomeriggio ha arrestato in flagranza di reato un 42enne. Gli agenti del reparto Anticrimine avevano già indagato sulle piazze di spaccio empolesi negli scorsi mesi e ieri hanno effettuato il controllo nell'abitazione in centro città. La droga trovata era marijuana e cocaina con tanto di materiale per pesatura, taglio e confezionamento di dosi. E' stato sequetrato anche lo smartphone dell'indagato dove, dall'ascolto di alcuni messaggi vocali, sembrava chiara l'attività di spaccio. L'uomo, noto per reati simili, è stato arrestato e trasferito ai domiciliari.