Turismo ludico-sportivo in Europa: a ognuno la sua meta!

Il turismo sportivo e ludico è ormai da anni una tendenza particolarmente popolare: sono infatti moltissimi coloro che scelgono le loro mete di destinazione in base alle loro attività ludico-sportive preferite. Quel che è certo è che nel continente europeo ci sono moltissime destinazioni che possono fare la gioia di questi turisti attivi.

Di seguito una breve rassegna dei Paesi più popolari dove praticare queste attività: mountain bike, sci, golf, giochi da casinò e canyoning.

Mountain bike: Francia, Svizzera e Italia

Vi sono diversi Paesi dove è possibile trovare bellissimi MTB Park. Fra questi si possono ricordare Portes du Soleil, un’area distribuita tra Francia e Svizzera in cui è possibile trovare diversi bike park (a Châtel, Les Gets, Avoriaz, Morzine e Champéry) per un totale di circa 600 km di sentieri ciclabili. In Italia uno dei più rinomati bike park è invece la Bike Area di Dolomiti Paganella (Andalo, Fai e Molveno): 80 km di sentieri con 8 impianti di risalita. Le varietà di percorsi rendono l'Italia una destinazione di primo piano per gli appassionati di mountain bike. Dai sentieri di montagna alle piste costiere, l'Italia offre un'esperienza unica per gli amanti delle due ruote in mezzo alla natura incontaminata, come per esempio Isola d’Elba, dove si sono svolti i mondiali di mountain bike nel 2021.

Sci e altri sport invernali: Italia, Svizzera, Francia e Austria

Il continente europeo è un vero eldorado per gli sciatori, moltissimi infatti sono i comprensori sciistici dove è possibile praticare sci alpino, sci di fondo, snowboard, slittino, ciaspolate ed escursioni. L’Italia dice sicuramente la sua: in Trentino-Alto Adige, per esempio, ci sono bellissime mete turistiche dove si possono praticare sport invernali a qualsiasi livello; ricordiamo per esempio l’Alta Badia, la Val Gardena, la Val di Fassa e Madonna di Campiglio. In Svizzera ricordiamo Zermatt, una delle località sciistiche più panoramiche d’Europa, mentre in Francia troviamo Val Thorens, Avoriaz e Val d'Isère. Per quanto riguarda l’Austria si ricordano St. Anton e lo Skiwelt Wilder Kaiser–Brixental.

Golf: Scozia, Irlanda del Nord, Spagna e Francia

In Europa vi sono diverse bellissime mete dove è possibile praticare lo sport del grande Tiger Woods; fra queste si ricordano la Scozia con il celeberrimo club Old Course di Saint Andrews, il più antico del continente; l’Irlanda del Nord con il suo Royal County Down di New Castle, ritenuto uno dei più bei campi da golf del mondo; la Spagna con il Real Valderrama di Sotogrande, bellissimo ma anche particolarmente costoso e la Francia con il suo Golf de Morfontaine, nel dipartimento Meurthe e Mosella.

Giochi da casinò: Austria, Italia e San Marino

Gli amanti dei giochi da casinò possono pianificare una vacanza in Austria, a Velden am Wörthersee, cittadina termale della Carinzia affacciata sul lago di Wörth; qui si trova dei più famosi casinò del continente europeo, il Casinò Velden.

In Italia troviamo invece quattro prestigiose sale da gioco: il Casinò de la Vallée di Saint-Vincent, il Casinò di Campione d’Italia, il Casinò Municipale della Città di Sanremo e il Casinò di Venezia.

C’è poi il celebre casinò a San Marino, enclave situata nella penisola italiana. Quest’ultimo non ha origini antiche come altre sale da gioco, ma negli ultimi anni si è conquistato una grande notorietà grazie anche una poker room in grado di ospitare fino a 200 giocatori.

Canyoning: Svizzera, Spagna e Francia

Gli appassionati di canyoning possono sfogare la loro voglia di adrenalina a Interlaken, in Svizzera (nell’Oberland Bernese), a Sierra de Guara, in Spagna (nel Il Parco Naturale della Sierra e delle Gole di Guara) e a Vallon de Grana in Francia.

Conclusioni

L'Europa offre un'ampia gamma di destinazioni per gli amanti del turismo sportivo e ludico. Dalle montagne ai campi da golf, dai casinò, fino al canyoning. In questo contesto l'Italia si distingue come una meta eccezionale.