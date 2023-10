Inutilizzata da anni, va all'asta Villa Pedriali a Bagno a Ripoli

Villa Pedriali va all'asta. Denominata anche Villa Antella e appartenuta a Giuseppe Pedriali, la grande villa a Bagno a Ripoli è di proprietà della provincia di Forlì-Cesena, a cui Pedriali l'aveva lasciata in eredità. Abbandonata da anni, potrebbe cambiare presto proprietà.

Il 29 novembre alle 11 alla Residenza Provinciale di Forlì Cesena, in piazza Morgagni 9, si terrà "un pubblico esperimento d'asta, con il sistema delle offerte segrete in busta chiusa", si legge in una nota. La base d'asta è importante, è fissata a 2,5 milioni di euro.

Cosa diventerà Villa Pedriali? Nel bando della provincia si legge che "tramite PUC, sono ammessi interventi di recupero" della villa "finalizzati alle seguenti funzioni: residenziale, turistico ricettivo, direzionale e di servizio, funzioni di interesse pubblico".

Inoltre l'immobile "è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art.10, comma 1, del Decreto Legislativo 22.01.2004 N.42, in quanto possiede i requisiti di interesse storico artistico, ed è pertanto sottoposto alle disposizioni contenute nel medesimo Decreto Legislativo".

La villa comprende una cappella, l’abitazione del custode, una serra-limonaia un gazebo, alcune vasche e fontane ed è circondata da una recinzione muraria. Sono presenti magnolie secolari, lecci ed ippocastani, resti della sistemazione ottocentesca del giardino. L’immobile si sviluppa con tipologia a corte, caratteristica dell’epoca, e presenta tratti e decorazioni di interesse.