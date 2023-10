Forza l'auto col cavatappi e ruba, arrestato

I carabinieri hanno arrestato un uomo per tentato furto aggravato su autovettura a Pontedera. I militari, di notte, hanno risposto alla richiesta di aiuto di un cittadino che aveva sorpreso un uomo all’interno della propria auto. I carabinieri intervenuti, ricostruendo la vicenda, hanno anche sequestrato un cavatappi, utilizzato per l’effrazione del veicolo. L’uomo fermato dai Carabinieri è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo tenutosi davanti al Giudice del Tribunale di Pisa.