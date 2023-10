Halloween in biblioteca, a Santa Croce e Staffoli è festa tra i libri

La settimana di Halloween è alle porte, e per festeggiarla al meglio il Comune di Santa Croce sull’Arno ha organizzato due eventi dedicati ai bambini di età 6-10 annicon l’intenzione di portare la magia della festa nelle Biblioteche del Comune.

Lunedì 30 ottobre alla nuova Biblioteca di Staffoli, che è stata inaugurata lo scorso aprile, è previsto l’evento "Halloween in Biblioteca", alle ore 17 con la presentazione del libro "Una casa di Halloween: fantasmi alla riscossa" scritto da Ettore De Benedictis. Ettore è un bambino di otto anni che è nato e vive a Staffoli: va in terza elementare ma ha già scritto un libro per bambini in cui i protagonisti sono fantasmi, topi, ragni, zucche e altre creature. A seguire si terrà un laboratorio in cui i bambini potranno ritagliare, colorare e incollare sagome di carta per creare zucche, fantasmi e creature magiche.

Martedì 31 ottobre alle 17.00 si terrà un laboratorio nella Biblioteca Comunale Adrio Puccini di Santa Croce con letture di brani tratti da libri di paura e laboratori con cui poter dare spazio alla creatività ritagliando e colorando sagome di carta e materiale riciclato.

Le biblioteche saranno agghindate con ragnatele, ragni, zucche e ci saranno caramelle per tutti. I bambini possono venire mascherati. Gli eventi sono realizzati con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, che ha destinato un fondo per la promozione della lettura e del libro.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno