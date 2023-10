In 200 vestiti da clown per File: raccolti 60mila euro a Firenze

Tutti vestiti da clown, qualcuno con il naso rosso di gomma, altri con un cappello colorato, altri ancora con una giacca sgargiante. Grande successo per la Charity Dinner "Sogni di Pagliaccio" in favore di File, Fondazione italiana di leniterapia, tenutasi lo scorso 26 ottobre a Firenze, all’Harry’s Bar The Garden di via Il Prato: 60mila euro i fondi raccolti a sostegno dell’assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie sul territorio.

Un’iniziativa riuscita che ha visto la presenza di 200 ospiti selezionati, realizzata anche grazie al contributo di numerosi partner tra cui Affresco Event Group, Sina Villa Medici Firenze, Fondazione Franco Zeffirelli, Lungarno Collection, Marchesi Antinori, Tenuta il Borro, Castiglion del Bosco Winery, Dr. Vranjes Firenze.

Per la presidente di File, Livia Sanminiatelli Branca, "Sogni di Pagliaccio è stata una festa piena di persone, di generosità, di incontri, di responsabilità, una bellissima iniziativa di raccolta fondi conviviale che si lega ad un filone che la nostra Fondazione proponeva con cadenza regolare in passato, per interrompersi a causa della pandemia".

Fonte: File - Ufficio stampa