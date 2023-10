Per lavori urgenti dalle 8 di oggi sarà chiusa la rampa di uscita su via Pistoiese del Viadotto dell'Indiano sulla direttrice verso Scandicci. L'intervento proseguirà fino al 6 novembre. In mattinata l'impresa esecutrice posizionerà la segnaletica di preavviso con indicazione dei percorsi alternativi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa