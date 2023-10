Violenta lite a San Jacopino, due giovani feriti. I cittadini: "Siamo esasperati"

Due persone di 28 e 27 anni hanno dato vita a una grossa lite in centro a Firenze e sono stati denunciati. Il fatto è avvenuto alle 17.30 di venerdì 27 ottobre in via Benedetto Marcello. Su segnalazione di diversi passati impauriti, sono intervenuti i poliziotti.

I due in lite, entrambi di origini nigeriane, si sono scontrati a colpi di bottiglie di vetro. Gli agenti della questura hanno subito riportato la situazione alla calma. Al momento restano ignoti i motivi della lite. Entrambi comunque sono stati denunciati dalla polizia per lesioni aggravate e trasportati dai sanitari del 118 in ospedale per le cure.

Forte lo sdegno dal Comitato Cittadini San Jacopino. "I residenti sono sempre più esasperati per l'insicurezza he attanaglia il quartiere di San Jacopino. La situazione che ormai andiamo a denunciare da tempo - dice il presidente Simone Gianfaldoni - sta sfuggendo di mano. Siamo a poche centinaia di metri dalla stazione e dalle cascine fulcro dello spaccio e illegalità e San Jacopino subisce le conseguenze con spaccio, aggressioni, risse, furti, auto con vetri spaccati continuamente e il non rispetto delle regole. Un declino mai visto, specialmente sul fronte sicurezza".