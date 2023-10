Maltempo sul Litorale, rimossi i detriti portati dalla mareggiata

La mareggiata e il forte vento di ieri, venerdì 27 ottobre, che ha rinforzato nelle ore serali, ha causato disagi a Marina di Pisa, sia nel tratto di lungomare di fronte a via Duodi, dove il manto stradale è stata invaso dai sassi delle spiagge, che in un tratto di via Tullio Crosio, che è stato ricoperto da sabbia e detriti. La Protezione Civile Comunale è intervenuta ieri sera per chiudere le due strade e seguire l’andamento della situazione.

Dalla mattinata di stamani, sabato 28 ottobre, sono in corso le operazioni per liberare i due tratti di strada da sassi, sabbia e detriti. Personale di Euroambiente e Avr è al momento al lavoro e dal pomeriggio di oggi interverranno anche mezzi meccanici per velocizzare le operazioni di rimozione e pulizia. Le attività andranno avanti per tutta la giornata sotto la guida della Protezione Civile del Comune, che stima di riaprire le strade nell’arco del pomeriggio di oggi, per poi terminare completamente la pulizia nella giornata di domani o al massimo di lunedì.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa