Marco Becattini passa a Fratelli d'Italia

“Sono particolarmente contento dell'ingresso in FDI di Marco Becattini, persona seria, stimata e appassionata che da sempre si è battuto per i diritti dei disabili e non solo. Sono sicuro che anche in FDI saprà dare il suo contributo per la crescita del partito sui territori provinciali," questa la dichiarazione del Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Firenze.

“Con Marco ci si conosce dai tempi del PDL ed è una persona che ho sempre stimato e rispetto. Oggi entra a far parte della grande famiglia di Fratelli d’Italia Fiesole e sono contenta che abbia scelto di proseguire il suo impegno all’interno del nostro gruppo. Con Marco stiamo già lavorando su diversi progetti nell’ambito delle politiche sociali e della disabilità che riguardano il Comune di Fiesole, anche in prospettiva delle prossime elezioni amministrative”, questa la dichiarazione del consigliere metropolitano di FDI, Alessandra Gallego.

“Dopo l’addio a Forza Italia, ho scelto di continuare il mio impegno e le mie battaglie per un mondo più accessibile alle persone con disabilità e ho scelto di farlo in Fratelli d’Italia, perché oggi è il partito che meglio rappresentare i diritti per le persone con disabilità. Purtroppo, come ho già avuto modo di dirlo tempo fa, in Forza Italia sono cambiate tante cose da quanto il Presidente Silvio Berlusconi è venuto a mancare e per me non era più possibile proseguire il mio percorso all’interno di Forza Italia,” questa la dichiarazione di Marco Becattini, ex responsabile regionale e proviniciale per la disabilità di Forza Italia.

Fonte: Ufficio Stampa