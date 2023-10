Obiettivo Acqua, torna il concorso fotografico tra fiumi e natura nell'Alto Valdarno

Sei un appassionato di fotografia? Ti piace documentare la bellezza degli ambienti modellati dall’acqua? Ami immortalare il paesaggio al variare delle stagioni? Allora non puoi perdere l’occasione di partecipare alla quinta edizione del concorso fotografico Obiettivo Acqua, organizzato e promosso da Coldiretti, ANBI e Fondazione Univerde con il patrocino di Global Network of Water Museums Unesco-IHP, un’iniziativa ormai consolidata che intende valorizzare, attraverso i click, il rapporto dell’uomo con l’acqua dolce e i meravigliosi paesaggi che essa ha scolpito.

"Il concorso offre ampie possibilità di spaziare con sensibilità e fantasia attraverso agricoltura, ambiente, vivibilità e fruibilità dei corsi d’acqua, cambiamenti climatici, biodiversità. La ricchezza che ruota attorno alla preziosa risorsa è certamente motivo di ispirazione per i numerosi appassionati di fotografia del nostro territorio che invitiamo a partecipare alla gara nazionale, per valorizzare il nostro splendido, vario e complesso territorio", commenta il Direttore Generale Francesco Lisi lanciando l’invito a far conoscere il comprensorio Alto Valdarno. "Invitiamo soprattutto i tanti stakeholder dei contratti di fiume già operativi e in fase di sottoscrizione a farsi avanti, producendo materiale fotografico, prezioso anche per arricchire i percorsi partecipativi che interessano il Canale Maestro della Chiana, l’Arno e il Tevere", conclude.

Obiettivo Acqua, come partecipare. Cinquecento euro al vincitore

Le candidature, da avanzare attraverso il sito www.obiettivoacqua.it, vengono accettate fino al 31 gennaio 2024. Due le categorie a cui è possibile partecipare: colore e bianco e nero. Al vincitore di ogni categoria andranno 500 euro. Targhe premio saranno consegnate invece a chi si aggiudica le menzioni speciali "Acqua fonte di cibo", promosso da Fondazione Campagna Amica e "A due ruote lungo l’argine", voluto da Fiab Italia.

Fonte: Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno