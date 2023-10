Rapine nella notte a Firenze, giovani derubati in centro e alle Cascine

Notte di rapine a Firenze, dove si sono verificati più episodi nelle scorse ore e sui quali sono in corso le indagini della polizia. In particolare due rapine, avvenute nel centro storico, avrebbero caratteristiche simili. La prima si è verificata intorno a mezzanotte e mezzo quando gli agenti sono intervenuti in via de' Cerchi, soccorrendo dei giovanissimi. Poco prima infatti tre 16enni sarebbero stato avvicinati con il pretesto di chiedere una sigaretta da due persone, quando una di queste avrebbe tirato fuori una pistola, da accertare se si trattasse di una riproduzione privata del tappo rosso. Alla reazione delle vittime, minacciate di consegnare tutto quello che avevano, uno dei minori è stato colpito alla testa con l'impugnatura dell'arma. I tre hanno consegnato portafogli e un cellulare ai rapinatori e il giovane colpito è stato trasportato in ospedale, non in gravi condizioni.

Quasi alla stessa ora un'altra volante della questura è intervenuta per un fatto analogo in via degli Anselmi. Qui la vittima è stato un 20enne, anche lui avvicinato da due giovani con la scusa della sigaretta. Anche in questo caso ci sarebbe stata una pistola, ma i malviventi si sarebbero allontanati forse per il passaggio di altre persone.

Altro episodio, intorno all'una, è quella avvenuto vicino alla fermata della tramvia alle Cascine dove un 30enne rumeno è stato rapinato del monopattino e del cellulare da un gruppo che lo ha accerchiato. La vittima avrebbe provato ad inseguire i rapinatori, stranieri, filmandoli con il cellulare ma uno di questi lo avrebbe colpito in testa. Il telefono, sottratto al 30enne, è stato poi gettato in Arno. La vittima è stata soccorsa da polizia e personale sanitario.