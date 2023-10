'Sanità (cento per cento) digitale', premiato il progetto toscano

Dal Forum Pa, la rassegna dedicata alla pubblica amministrazione che si è tenuto a Roma, arriva un premio per la sanità toscana: un premio per aver saputo porre il cittadino e paziente al centro del percorso di prevenzione, assistenza e cura, semplificandogli la vita con il progetto “Sanità (cento per cento) digitale". Un premio all’originalità e innovazione.

Con il progetto la Toscana ha dato vita ad un vero e proprio ecosistema digitale unico regionale, composto da piattaforme diverse collegate tra loro - siti web, app ma anche l’intelligenza artificiale attraverso una chat con un assistente digitale umano –, uno strumento utilizzabile per prenotare prestazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, gestire il borsellino elettronico per i celiaci, prenotare prelievi ed esami, fare televisite e teleconsulti e poi ancora accedere a pagine tradotte in dodici diverse lingue (per gli stranieri), accedere al percorso nascita per le donne in gravidanza od essere guidato a numerosi altri servizi.

“E’ stata premiata ancora una volta la capacità innovativa della Toscana, combinata in questo caso all’offerta di servizi a misura di cittadino” commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani. “Questo progetto dimostra come le nuove tecnologie possano migliorare l’accesso ai servizi e renderli disponibile a tutti in ugual misura, ovunque si viva” aggiunge l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini.

Il premio è stato ritirato a Roma da Andrea Belardinelli, respnsabile del settore Sanità digitale e innovazione di Regione Toscana e a capo della squadra che ha sviluppato il progetto.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa