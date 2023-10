Scomparsa di Marco Ricca, Giani: "Grande perdita per la comunità Valdese e per Firenze"

"La scomparsa di Marco Ricca è un lutto profondo per il mondo evangelico fiorentino, in particolare per la Chiesa valdese e più in generale per la città di Firenze. Era figlio di un pastore valdese. Era nato in Piemonte ma si era trasferito al seguito del padre a Firenze, dove ha svolto una brillante carriera di medico e si è messo al servizio della comunità impegnandosi anche in politica".

Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel commentare la notizia della scomparsa del medico Marco Ricca, già ordinario di Patologia e Clinica medica all’università di Firenze, primario presso gli ospedali di Cortona, Fiesole, Camerata e San Giovanni di Dio a Firenze, membro di spicco della comunità valdese e figlio del pastore Alberto Ricca.

"Firenze perde un professionista serio e preparato, un uomo di dialogo interreligioso, che ha trascorso la sua vita al servizio degli altri". Lo afferma l’assessore a Welfare del comune di Firenze Sara Funaro.

"Marco era uomo di fede e di medicina - continua l’assessore -. Per anni è stato uno dei protagonisti del dialogo e dell’amicizia ebraico-cristiana. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme: ricorderemo per sempre il suo grande impegno al fianco delle persone malate. Marco era molto amato dai pazienti e dalle loro famiglie".

"Ai suoi familiari e a Valdo - conclude Funaro - vadano le mie più sentite condoglianze".