Furto con spaccata nella notte, in un ristorante nel centro di Firenze. I malviventi avrebbero usato un tombino di ghisa per sfondare la porta a vetro della pizzeria, in via del Parione. Una volta all'interno hanno asportato il registratore di cassa, che conteneva circa 200 euro, e un cellulare.

Sono in corso le indagini dei carabinieri, per risalire ai responsabili, anche tramite l'analisi delle immagini riprese dalla videosorveglianza.