Un viaggio nel mondo delle decorazioni natalizie

Una delle esperienze più belle che il Natale regala è quella di addobbare la propria casa per le feste. Fare l’albero di Natale e appendere decorazioni natalizie è infatti una tradizione a cui non si può rinunciare. C’è chi ogni anno vorrebbe cambiare addobbi, seguendo le tendenze e i colori del momento, e c’è chi resta fedele al proprio albero di Natale.

Ma come fare se vogliamo arricchire la nostra casa senza fermarci al solito angolo della sala con albero e presepe? In questo articolo potrete trovare spunti sul mondo delle decorazioni natalizie per creare l’atmosfera più adeguata al vostro Natale.

Addobbare con decorazioni natalizie luminose

In tutte le case ci sono alcune decorazioni che non possono assolutamente mancare, come la ghirlanda sulla porta d’ingresso, la calza appesa al camino e l’albero di natale. Indispensabili anche gli addobbi luminosi, in grado di creare un’atmosfera magica senza nessuno sforzo. Oggi esistono moltissimi addobbi di questo genere, come le renne di babbo natale, i rami di Natale con luci decorativi e i fiocchi di neve.

In passato, quando si parlava di decorazioni luminose si pensava immediatamente alle catene di luci natalizie usate per addobbare le terrazze o l’albero di natale; ma oggi è possibile scegliere tra molte figure decorative da usare sia all’interno della casa che nel giardino. Si sono diffuse proprio grazie alla loro comoda installazione, perfetta per chi non dispone di molto tempo per addobbare la casa e per chi non vuole fermarsi al classico albero di natale. I rami di Natale con luci, ad esempio, sono la scelta ideale per chi vuole addobbare un portico creando un ambiente accogliente e magico, mentre le renne di babbo natale o i pupazzi di neve sono perfetti per regalare luce ai giardini.

Indipendentemente dal risultato che volete ottenere, la prima cosa da fare è capire quanto spazio avete a disposizione e quali sono i colori che preferite. Se avete tempo per installare le catene di luci, sappiate che esistono sia i modelli a corrente elettrica sia quelli a batteria, per chi ha bisogno di addobbare un punto della casa sprovvisto di presa della corrente. Per l’interno della casa, solitamente i colori bianchi caldi si prestano di più per creare calore e atmosfera, ma la cosa importante è prediligere un unico stile ed evitare l’accostamento sbagliato di colori diversi.

Come fare se la sala è particolarmente ampia e dispersiva? Come detto in precedenza, il mondo delle decorazioni luminose è affascinante proprio perché capace di risolvere qualsiasi problema. Oltre a posizionare alcune candele sopra i ripiani della stanza, utilizzate dei vasi per inserire dei rami di Natale con luci e create un arredamento più uniforme. Poi, se la vostra casa è in stile rustico e il soffitto è caratterizzato da travi in legno, sbizzarritevi con le ghirlande di luci per dare colore alla stanza.

Addobbi fai da te con decorazioni luminose

Se si ha tempo a disposizione, una delle cose più divertenti da fare è proprio quella di creare decorazioni natalizie personalizzate, soprattutto quando si hanno dei bambini in casa. In questo modo è possibile creare qualcosa di unico in grado di stupire anche gli ospiti.

Se per esempio avete un angolo della casa che non sapete come addobbare e che non volete lasciare spoglio, scrivete dei messaggi di auguri su dei fogli ritagliati e appendeteli a dei rami di Natale con luci con del nastro colorato. Avrete così creato un piccolo albero di natale stilizzato ma raffinato ed elegante. Oppure, lavate delle bottiglie di vetro, anche di differenti colori, e inserite in ognuna di esse delle piccole catene di luci, creando un piccolo groviglio: avrete le vostre lanterne con cui decorare la tavola o qualsiasi ripiano della casa vogliate.

Il segreto per ottenere un clima di festa magico sta nel saper usare ogni punto della casa per creare addobbi, senza lasciare spazi troppo spogli. Perciò, decorate le vostre scale e le vostre finestre appendendo fiocchi di neve fai da te ritagliati da un cartoncino e, se volete, illuminateli con delle piccole luci natalizie colorate.