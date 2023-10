Anziano derubato mentre preleva al bancomat, indagini in corso a Firenze

Derubato da due sconosciuti mentre prelevava dal bancomat. Vittima del furto, avvenuto ieri mattina a Firenze e per il quale sono in corso le indagini della polizia, è un anziano di 90 anni che mentre si trovava allo sportello sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti. Questi ultimi gli avrebbero fatto credere che il bancomat non funzionasse e, rapidamente, lo avrebbero distratto coprendo il monitor con un giornale per poi allontanarsi. A quel punto il 90enne si sarebbe accorto che, nonostante il prelievo effettuato, i soldi non erano dove dovevano essere. In tutto i due ladri hanno derubato l'anziano di 1.500 euro. L'allarme al 112 è partito da alcuni passanti, che si sono accorti di quanto successo, mentre una donna ha anche provato ad inseguire i presunti autori del gesto. Proseguono le indagini della polizia anche con le immagini del sistema di videosorveglianza.