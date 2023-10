Auto in fiamme questa notte a Empoli, in via Veneto. Sul posto, intorno alle 22.10, sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli con due automezzi. La macchina, rimasta coinvolta nell'incendio, si trovava parcheggiata. Il calore delle fiamme ha provocato danni anche ad una seconda auto, in sosta nelle immediate vicinanze.