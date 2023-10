Casa colonica occupata a Firenze: era già stata sgomberata nel 2021

Da ieri sera una casa colonica in via degli Incontri a Firenze è stata occupata dal collettivo Corsica 81. All'interno dell'abitazione, già occupata in passato e sgomberata dalla polizia nell'ottobre 2021, ci sarebbero una decina di persone.

Lega: "Può un'intera città esser ostaggio di questi abusivi?"

"Apprendiamo dalla stampa locale di una nuova occupazione del Collettivo di antagonisti Corsica 81. Una decina di militanti nel pomeriggio di ieri ha occupato una casa colonica di proprietà dell’Inail in via degli Incontri 2 a Careggi, a poche centinaia di metri dal Cto" affermano in una nota il segretario Lega Firenze Barbara Nannucci e i capigruppo ai quartieri 2, 3, 4 della Lega Stefano Nencioni, Alessio Di Giulio e Davide Bisconti. "Ogni settimana praticamente un blitz, ogni settimana assistiamo a queste "sceneggiate" di alcuni esponenti nullafacenti dei centri sociali che si dilettano nel prendere in giro l'amministrazione comunale ed i cittadini spostandosi da un edificio ad un altro occupandolo per il solo piacere di creare disagio e caos ai residenti per la loro visibilità".

"Possibile sindaco che non si renda conto della ridicola situazione in cui ha gettato Firenze?" prosegue la nota degli esponenti della Lega. "Sindaco, una soluzione che agisca alla radice del problema esiste, faccia sgomberare il Cpa di via Villamagna. Chiuda la loro storica sede che da anni da loro un punto di ritrovo".