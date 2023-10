Furto in un supermercato, trovati con la merce e una mazza da baseball: due arresti a Calcinaia

Dopo il furto in un supermercato sono stati trovati in auto con una mazza da baseball. È successo a Calcinaia dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due persone per furto aggravato in concorso e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Sul posto i militari di Buti e Cascina, intervenuti in un supermercato intercettando e controllando i due soggetti, di nazionalità straniera. La perquisizione, estesa anche all'auto, ha consentito il recupero di vari generi alimentari per un valore di 70 euro e della mazza da baseball, custodita all'interno del veicolo. Entrambi sono stati arrestati e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre la merce è stata restituita ai legittimi proprietari.