Incidente e albero caduto, doppio intervento nella notte a Livorno

Doppio intervento nelle ore appena trascorse per i vigili del fuoco del comando di Livorno. Intorno alle 21.30, superato il casello autostradale di Stagno in direzione Livorno, si è verificato un incidente. Un'auto si è capovolta e la conducente, soccorsa cosciente, è stata trasportata all'ospedale di Cisanello a Pisa per ulteriori accertamenti.

Alle prime ore dell'alba, intorno alle 6 di questa mattina, secondo intervento dei vigili del fuoco per un pino di grosse dimensioni caduto sulla sede stradale lungo la Sp 555. L'albero aveva occupato una corsia della carreggiata, appena fuori l'abitato di Guasticce in direzione Livorno. Nella caduta è rimasto coinvolto anche un palo della pubblica illuminazione. Sul posto anche i carabinieri di Livorno per le operazioni di viabilità e la ditta preposta alla rimozione del lampione danneggiato.