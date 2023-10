Lucca Campfire, al Decimo Pianeta di Certaldo arriva Claudio Sciarrone

La manifestazione più importante del settore fumetti e giochi è arrivata anche a Certaldo nel negozio Decimo Pianeta. Il programma del 2023 ha visto ospiti italiani e internazionali e si concluderà martedì 31 ottobre, vigilia di Lucca Comics, con Claudio Sciarrone.

L'evento di sketch e firmacopie, organizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games, si svolgerà dalle 17 alle 19.

CLAUDIO SCIARRONE

Claudio Sciarrone è tra i maggiori talenti internazionali del fumetto Disney. Oltre ad essere tra i creatori di PKNA ha disegnato gli adattamenti a fumetti di diversi film tra cui Atlantis, Alla ricerca di Nemo e Wall•e. Per Nickelodeon negli U.S.A. disegna le Tartarughe Ninja. È autore completo tra le altre della serie Foglie Rosse per Topolino Magazine. Per Marvel e Disney ha reinterpretato Spider Man in una nuova serie internazionale a fumetti. Collabora con diversi ambiti artistici, dai videogiochi per Nintendo e 505 Games di cui è designer di personaggi ambienti e accessori per la serie internazionale Diva Girls, alla musica, collaborando con la band Punkreas, con Giorgio Ciccarelli (ex Afterhours) anche in live show, fino alla collaborazione con Paola Zukar e Fabri Fibra. Per la tv realizza le illustrazioni per la trasmissione Delitti Rock, è co ideatore della serie animata Le Nuove Avventure di Jules Verne e illustra tutte le carte delle edizioni tv del Mercante in Fiera. Nell'ottobre 2020 viene pubblicata una sua storia inedita, disegnata da lui e scritta da Tito Faraci oltre dodici anni prima: "Mickey 2.0.

Nel dicembre 2020 la sua "Foglie rosse" viene ristampata nel primo volume della collana "Topolino extra", riproposta in grande formato e con contenuti inediti.

A novembre 2021, sul numero 3441 di Topolino viene pubblicato l'interludio di "Foglie rosse", che collega la prima stagione con la seconda. Il volume che raccoglie la storia è in uscita a ottobre 2023. Ha realizzato due copertine variant per la Marvel Comics per celebrare i 100 anni della Disney che rivedono classiche storie Marvel in stile Disney.