Materiale didattico donato alle scuole di Bassa, il grazie all'associazione "Sagra del pesce"

La scuola Primaria e dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo "Gino Strada" di Cerreto Guidi e il Nido "Il lupo e il grillo" di Bassa, ringraziano "L’Associazione Sagra del pesce di Bassa" per aver donato alle scuole: materiale didattico, libri, stampanti è una lavagna luminosa.

Il gesto ci ha sorpreso per la generosità e reso felici testimoniando come ancora oggi sia forte il legame tra la nostra comunità e la scuola. La sagra è un’associazione di volontari che donano il loro tempo affinché certe tradizioni importanti per il paese, non vengano perdute. È auspicabile che tutto questo possa contribuire ad allargare l’Associazione in modo che ci sia sempre maggiore condivisione.

Le insegnanti e le educatrici della scuola primaria e dell'Infanzia "Gino Strada" e nido "Il lupo e il grillo"