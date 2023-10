Sosta a pagamento, Cordone (Lega) al sindaco Spinelli: "Non prometto il paese dei balocchi a nessuno"

Sulla questione parcheggi a pagamento a Fucecchio negli scorsi giorni intervenne Marco Cordone, candidato Lega alle prossime amministrative di Fucecchio, con una nota rivolta al sindaco Alessio Spinelli. Dopo la replica di quest'ultimo, Cordone torna a rispondere.

"Reduce dalla 40a Assemblea Annuale dell'ANCI, svoltasi a Genova dal 24 al 26 ottobre c.a. con la partecipazione tra gli altri, del Ministro delle Infrastrutture e Vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, tornando in Toscana, sono rimasto un po' sorpreso nel leggere sui media la maniera con cui il Sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli ha replicato alla mia proposta di bloccare il progetto della sosta a pagamento, anche perché, in maniera istituzionalmente corretta, ho rivolto detta richiesta a lui come Sindaco di Fucecchio, considerato le numerose lamentele di tanti cittadini sul tema. Come rappresentante delle Istituzioni e di Associazioni degli Enti Locali a livello Nazionale, Regionale e Comunale, sempre rispettoso degli Ordinamenti, promotore di un'opposizione forte ma corretta, non posso accettare che il Sindaco del Comune dove sono Consigliere Comunale, mi dica di 'non conoscere Fucecchio e di non conoscere come è fatto un bilancio Comunale' e metta in dubbio la mia conoscenza di 'queste realtà'; ho sempre avuto il massimo rispetto, a prescindere dalla appartenenza politica, del Sindaco, proprio perché conosco le Istituzioni. Non prometto 'il paese dei balocchi' a nessuno ma gli Ordinamenti gli rispetto e la Politica di Fucecchio lo sa bene. Non faccio il damerino ma francamente mi sarei aspettato un tipo di replica più Istituzionale, più da Sindaco, visto che Spinelli nel giugno 2024 concluderà 10 anni di mandato. Nonostante tutto ciò, invito nuovamente il Sindaco e la Giunta a rivedere il progetto della sosta a pagamento".

Fonte: Lega - Sezione di Fucecchio