Supercoppa volley femminile, per Conegliano-Milano tutto esaurito al palazzetto di Livorno

Sold out al Modigliani Forum di Livorno ieri, sabato 28 ottobre, per la Supercoppa italiana di volley femminile. A sfidarsi per il primo scontro della stagione 2023-24, dalle 17.30 di fronte ad un pubblico di 8mila persone, Prosecco Doc Imoco Conegliano – Allianz Vero Volley Milano. Ad alzare il primo trofeo è stata Conegliano per 3-1 contro Milano.

Tutto esaurito dunque al palazzetto livornese. Una "Risposta incredibile", come aveva commentato il giorno precedente all'importante match della Pallavolo di Serie A, il sindaco Luca Salvetti: "Sono soddisfatto, ma per me è solo una conferma dopo la Nazionale di basket che già aveva fatto sold-out. Abbiamo costruito una cornice ideale intorno a quest’evento, conosco la città e il territorio nel suo complesso: sapevo che avremmo risposto in un determinato modo e così è accaduto".