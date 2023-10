Turista aggredito e rapinato all'alba a Firenze, indagini in corso

Rapina alle prime ore del mattino in piazza del Carmine a Firenze. La vittima è un turista di 27 anni, italiano, che stava rientrando in albergo dopo aver passato la serata in un locale della città.

Il turista, secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbe stato accerchiato e aggredito da un gruppo di almeno cinque giovani che sarebbero riusciti a sottrargli portafogli e cellulare. Prima di fuggire, i rapinatori avrebbero minacciato il 27enne con un coltello. Sul posto è intervenuta la polizia che sta indagando per rintracciare i responsabili.