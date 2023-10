Use cade per un punto contro Quarrata: prossima sfida al Pala Sammontana

Prima o poi doveva capitare e capita a Quarrata dopo una gara lottata e conclusa con appena un punticino a dividere le due squadre: 71-70. Un’Use Computer Gross non brillante come altre volte, portata a giocarsela in volata dalla classe di Rosselli che, nei momenti decisivi, ha preso letteralmente per mano i compagni levando da solo le castagne dal fuoco. Il tutto senza aver realmente mai preso in mano le redini della gara, soffrendo molto (troppo) Tiberti e Regoli e sprecando nel finale ben due possessi per portarla a casa (capita anche nelle migliori famiglie). Se poi si vuol leggere con i numeri, ecco che anche la differenza ai liberi si fa sentire: 90% con 18/20 per Quarrata, 11/15 73% per i biancorossi. Messo tutto insieme e posto che pensare di vincerle tutte è utopia, ecco che il primo ko, in fin dei conti, ci può stare e così qua la mano a Quarrata dei quattro ex che ritrovare fa sempre piacere a chi li ha visti cestisticamente nascere, crescere ed ora essere protagonisti in serie B.

Un rimbalzo offensivo di De Leone muove il punteggio e Giannone entra subito in ritmo ribadendo con 4 punti per lo 0-6. Mazzoni certifica il buon inizio appoggiando lo 0-8 in contropiede su assist al bacio di Rosselli e, sulla tripla di Quartuccio dello 0-11, coach Tonfoni non può che chiedere minuto. Mustiatsa sblocca i pistoiesi dopo 4 minuti e l’ex Antonini mette cinque punti per il 9-11. Sesoldi torna a far muovere il punteggio ed anche Rosselli si iscrive a referto: 9-15. L’Use controlla bene e tocca il 9-18 che, al 10’, diventa 11-18. Quarrata riparte con un altro break di 5-0 ispirato da Falaschi (16-18) e Mazzoni si sblocca con un bel gioco frontale. A metà frazione Tiberti sorpassa con la tripla del 23-22, preludio ad un mini-allungo dei padroni di casa: 31-24 con due triple. L’Use fatica molto in attacco e coach Valentino non può che fermare la partita. Rosselli torna a mettere punti a referto ed a metà siamo 33-29 con una tripla di Baccetti.

Si riparte sempre dall’arco con Quartuccio ma la Computer Gross fatica a trovare le misure ai rivali che, non a caso, tengono la testa avanti: 44-38. L’Use si appoggia molto su Rosselli (7 punti a fila) per restare in scia. Giannone impatta a 48 (parziale di 1-8) ma nel finale Quarrata riallunga ancora con un 6-0 fino al 54-48 del 30’. Serve una faccia diversa per portarla via e Rosselli dà l’esempio col 54-50, mentre capitan Sesoldi continua a litigare col tiro pesante trovando però il 54-52 con un bell’appoggio in contropiede. Tiberti continua ad essere un problema per i biancorossi mentre Rosselli trova dall’angolo la tripla del 59-58. Giannone con un gioco da 4 punti sorpassa: 61-62. Rosselli si mette ancora in proprio ed appoggia il 61-64 suggellando così un break di 0-6 al 6’. Antonini pareggia a 64 e, poco dopo, Giannone esce per cinque falli. Mustiatsa dall’angolo la può chiudere ma sbaglia e, sull’azione successiva, De Leone va in lunetta per il 68-68 a 1'30”. Regoli segna e De Leone va ancora ai liberi e ri-pareggia: 70-70. In lunetta ci va poi Antonini a 34 secondi dalla sirena ma mette solo il primo: 71-70. L’Use la può vincere ma la tripla di Quartuccio non va e, sul successivo rimbalzo offensivo ed extra-possesso, anche la penetrazione di Rosselli sbatte sul ferro: 71-70.

Promemoria per i tifosi. Mercoledì alle 18 turno infrasettimanale con Cecina. Obiettivo: riprendere la marcia. Tutti al Pala Sammontana.

71-70

CONSORZIO LEONARDO DANY BASKET QUARRATA

Marini, Mustiatsa 11, Balducci, Molteni 8, Falaschi 2, Calugi 6, Regoli 17, Frati ne, Nesti ne, Antonini 9, Agnoloni ne, Tiberti 18. All. Tonfoni

USE COMPUTER GROSS

Giannone 15, Ramazzotti ne, Baccetti 7, Sesoldi 4, Rosselli 20, Fogli ne, De Leone 8, Mazzoni 7, Quartuccio 9, Tosti ne, Regini ne, Cerchiaro ne. All. Valentino (ass. Cappa/Elmi)

Arbitri: Di Salvo di San Giuliano e Marinaro di Pisa

Parziali: 11-18, 33-29 (22-11), 54-48 (21-19), 71-70 (17-22)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa