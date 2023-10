Vetrina sfondata con un estintore e rapine a mano armata: due arresti a Firenze

Hanno sfondato la vetrina di un negozio con un estintore, poi hanno rapinato due cittadini. Per questo due giovani, un italiano di 26 anni e un gambiano di 25 anni entrambi già gravati da precedenti, sono stati arrestati la notte scorsa dai carabinieri a Firenze. I due si sono resi responsabili del furto aggravato con scasso, utilizzando l'estintore per poi asportare il registratore di cassa, all'interno di esercizio commerciale di borgo Ognissanti. In seguito anche della tentata rapina di un portafogli, non riuscendo per la pronta reazione della vittima e di una rapina a mano armata. In questo caso due cittadini, in via dei Canacci, sono stati rapinati del cellulare.

Rintracciati e bloccati dai militari, grazie alle segnalazioni delle vittime, il 26enne e il 25enne sono stati perquisiti e trovati in possesso di un coltello a serramanico e del cellulare provento della rapina. Arrestati, sono stati condotti presso il carcere di Firenze Sollicciano, a disposizione dell'autorità giudiziaria.