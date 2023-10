Vittoria per i Gialloblu Castelfiorentino, la serie C Femminile sconfitta a Viareggio

Il Gialloblu Castelfiorentino batte La Crocetta 65-58, il Basket Castelfiorentino cade a Viareggio 49-32.

DIVISIONE REGIONALE 2

Terzo acuto consecutivo per il Gialloblu Castelfiorentino, che prosegue la sua corsa ai danni del Basket La Crocetta. Al PalaBetti finisce 65-58 una sfida di fatto sempre amministrata dai ragazzi di Dario Chiarugi, che soltanto nel secondo quarto accusano il break ospite per poi riprendere in mano l’inerzia la rientro dall’intervallo.

Ottimo l’avvio, con i gialloblu che approcciano con grandissima intensità piazzando un parziale di 16-0 che prova ad indirizzare subito il match. La prima frazione scorre via senza scossoni, con la difesa castellana che blinda l’area e chiude il periodo sul 20-5. Nel secondo quarto tanti errori difensivi permettono a San Miniato di piazzare il contro break e rientrare, andando al riposo lungo sul 32-30. Al ritorno in campo, però, i gialloblu riprendono il controllo, alzando di nuovo l’intensità in difesa e sistemando le cose soprattutto a rimbalzo. Così, alla terza sirena, il tabellone segna 54-43. Una forbice che i padroni di casa allargano fino a toccare di nuovo il +15 nella frazione finale, vantaggio che riescono ad amministrare nonostante gli ultimi affondi ospiti, con la rimonta della Crocetta che si ferma a -7.

Prossimo impegno lunedì 6 novembre, alle 21.15, sul parquet del Costone Siena.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET LA CROCETTA 65-58

Tabellino: Fabrizzi 9, Turini 18, Zampacavallo 6, Ciampolini 6, Damiani 2, Bartolini 3, Flotta 4, Talluri T. 4, Dragoni 7, Buti 6, Iserani, Cetti. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 20-5, 32-30 (12-25), 54-43 (22-13), 65-58 (11-15)

Arbitri: Borselli di Firenze, Vannini di Pontassieve.

SERIE C FEMMINILE

Inizia in salita il campionato delle ragazze del Basket Castelfiorentino di coach Gianni Lazzeretti, che sul parquet della Pallacanestro Femminile Viareggio cedono il passo alle locali per 49-32. Una sfida tutta di rincorsa per la gialloblu, che accusano la verve locale fin dalla prima frazione provando poi a rientrare a cavallo tra la seconda e la terza, senza però mai riuscire ad impattare.

Le gialloblu sono costrette a rincorrere fin dall’avvio, con le viareggine che provano subito a scappare toccando il +10 alla prima sirena (18-8). Nel secondo quarto la reazione castellana alza l’intensità in difesa e dimezza la svantaggio, fino al 26-20 su cui le squadre vanno negli spogliatoi. Al rientro, però, le padrone di casa prendono di nuovo in mano l’inerzia, piazzando un altro mini break che vale il 40-28 al 30′, vantaggio che Viareggio amministra in un’ultima frazione segnata da tanti errori da entrambe le parti.

Venerdì 3 novembre, alle 21, al PalaGilardetti esordio casalingo contro la Pallacanestro Femminile Montecatini.

P.F. VIAREGGIO – BASKET CASTELFIORENTINO 49-32

Tabellino: Bellantoni 11, Caparrini 3, Bandinelli 1, Moustakalle 5, Banchelli 11, Baldinotti 1, Iovenitti, Ancillotti, De Felice ne, Sanesi, Costa, Lucchesi. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa

Parziali: 18-8, 26-20 (8-12), 40-28 (14-8), 49-32 (9-4)

Arbitro: Salvo di Pisa.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa