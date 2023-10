Abc bruciata sul finale nel derby contro San Miniato

L’Abc Solettificio Manetti si arrende in volata nel derby contro l’Etrusca San Miniato: 73-77 il finale al PalaBetti.

Derby dal sapore amaro per l’Abc Solettificio Manetti, che nella prima delle tre sfide a distanza ravvicinata cede il passo all’Etrusca San Miniato per 73-77. Un’Abc che rincorre per tre quarti, per poi mettere la testa avanti all’inizio della quarta frazione e giocarsi un entusiasmante punto a punto finale, fino all’ultima manciata di secondi giocata sul fallo sistematico. Gialloblu ancora costretti a fare gli straordinari, con le rotazioni ridotte a causa dello stop di Delli Carri, in panchina solo per onor di firma, e con Lazzeri utilizzato precauzionalmente soltanto qualche secondo sul finale a causa di un fastidio muscolare accusato nei giorni scorsi.

Intanto mercoledì sarà già tempo di tornare in campo sul difficile parquet di Arezzo, per poi ricevere Serravalle domenica prossima al PalaBetti.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Belli, Nepi, Pucci, Scali, Malkic

Etrusca: Menconi, Capozio, Lovato, Jovanovic, Ndour

I centimetri del centro Ndour da una parte e la precisione di Alessandro Pucci dall’altra inaugurano la sfida per il 7-8 dopo i primi giri di lancette. Seguono diversi attacchi a vuoto da entrambe le parti, finchè Cravero per gli ospiti va a segno dalla lunetta, seguito dalla tripla di Bellachioma che vale l’8-16 dopo sette minuti. L’Abc alza la difesa e schiera la zona ma non riesce a capitalizzare i falli che cerca e trova facendo più di un viaggio in lunetta. Negli ultimi sessanta secondi le penetrazioni di Belli e Scali siglano il nuovo -4 (14-18), forbice che però San Miniato allarga di nuovo fino al 16-23 su cui si va al primo riposo.

Si riparte con la penetrazione di Nannipieri, ma l’Abc accusa la verve difensiva dell’Etrusca e due palle perse consecutive permettono agli ospiti di trovare punti facili dalla lunetta toccando il +10 al 12′ (18-28). Belli si accende dall’arco, ma al di là di qualche lampo estemporaneo i gialloblu faticano a trovare continuità e fluidità in fase offensiva, così San Miniato amministra il vantaggio che a metà frazione tocca il +8 (22-30). La penetrazione in mezzo al traffico di Nepi e il canestro dalla media distanza di Pucci accorciano le distanze (26-30), anche se la riposta ospite arriva puntuale a firma Capozio e Ndour per il nuovo +9 Etrusca (26-35). Sono due assist d’autore di Nannipieri, sul finale, a scovare Scali che sotto le plance lima lo svantaggio locale e mette la firma sul 32-39 che manda le squadre negli spogliatoi.

Cinque punti di Ndour pesano come un macigno all’inizio della ripresa e ristabiliscono la doppia cifra di vantaggio ospite (32-44), ma la risposta castellana porta un nome e un cognome: Stefan Malkic. Il n.00 gialloblu prima segna dall’arco e poi trova una splendida azione da tre punti che vale il -5 (39-44). Ancora una volta, però, il tentativo di impattare gialloblu viene fermato dalle giocate di Lovato e Capozio che riportano l’Etrusca sul +10 al 27′ (40-50). Pucci e Nepi salgono in cattedra e piazzano un break di 9-2, interrotto sul più bello dalla tripla di Bellachioma e dal 2/2 dalla lunetta di Jovanovic che ristabiliscono il +7 alla terza sirena (50-57).

Le magie dei soliti Pucci e Nepi inaugurano la quarta frazione e riaprono completamente i giochi, seguite dal 2/2 di Nannipieri dalla lunetta che sigla il primo vantaggio castellano: 58-57 dopo i primi due giri di lancette. L’orgoglio di Nepi vale il 60-57 e suggella un parziale di 10-0, finchè il solito Bellachioma dalla lunga distanza permette a San Miniato di rimettere la testa avanti (62-66 al 35′). Alessandro Nepi, l’uomo della provvidenza, tiene incollati i gialloblu, ma la bomba di Capozio costringe coach Angiolini al time out sul 64-69. Il nuovo +7 a firma Menconi indirizza una sfida che l’Abc prova a tenere aperta con la tripla di Scali quando parte l’ultimo giro di lancette, seguita dall’1/2 di Nepi dalla lunetta che scrive 70-73 con 19 secondi sul cronometro. L’1/2 di Jovanovic dalla linea della carità è preludio al coast to coast del solito Nepi che scrive 72-75. Con una manciata di secondi alla sirena, si gioca sul fallo sistematico, ed è Capozio, nell’ultima azione, a scrivere il finale.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – ETRUSCA SAN MINIATO 73-77

Abc Solettificio Manetti: Malkic 5 (2/5, 0/2), Rosi ne, Lazzeri (0/0, 0/0), Lilli ne, Corbinelli 1 (0/1, 0/1), Pucci 20 (6/10, 2/7), Scali 14 (4/7, 1/2), Nepi 22 (8/12, 0/4), Cantini 1 (0/0, 0/0), Nannipieri 5 (1/3, 0/1), Delli Carri ne, Belli 5 (1/2, 1/6). All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Totali: 22/40 (55%) da due, 4/23 (17%) da tre, 17/31 (55%) ai liberi.

Etrusca San Miniato: Lovato 13 (6/9, 0/1), Bellavia (0/0, 0/1), Castaldi ne, Menconi 9 (4/5, 0/6), Bellachioma 20 (1/2, 4/14), Scardigli ne, Speranza (0/0, 0/1), Jovanovic 7 (0/2, 1/5), Capozio 12 (2/6, 2/6), Scardigli ne, Ndour 14 (5/5, 1/2), Cravero 2 (0/1, 0/2). All. Martelloni. Ass. Latini, Meucci.

Totali: 18/30 (60%) da due, 8/38 (21%) da tre, 17/25 (68%) ai liberi.

Parziali: 16-23, 32-39 (16-16), 50-57 (18-18), 73-77 (23-20)

Arbitri: Luchi di Prato, Posarelli di Grosseto

Fonte: Abc Castelfiorentino