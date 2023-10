Allerta meteo per temporali, attivato il COC a Certaldo

Nella mattina di oggi, lunedì 30 ottobre, il Comune di Certaldo ha attivato il Centro Operativo Comunale per la pianificazione/gestione dell'emergenza di rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore e temporali forti.

Il COC si trova nella sede individuata nel Piano Comunale di Protezione Civile, presso il cantiere comunale in Via della Canonica. L'obiettivo dell'attivazione è quello di assicurare, nell'ambito del territorio certaldese, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in seguito al bollettino di valutazione di criticità per allerta meteo di codice arancione, emanato dal Centro Funzionale Regionale della Toscana, e valevole dalle 17 alle 23:59 di oggi.

L'attivazione del Centro Operativo Comunale, il quale opera sotto la gestione del capo della Protezione Civile e coinvolge tutte le organizzazioni, associazioni e forze dell'ordine associate alla Protezione Civile, è stata disposta con l'ordinanza numero 213 datato 30 ottobre 2023. Il C.O.C. verrà mantenuto in funzione fino al ripristino delle condizioni di normalità.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa